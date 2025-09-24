Транспортники Петербурга изучили современные комплексы видеофиксации

Представители транспортного комитета Санкт-Петербурга посетили московскую выставку «Интеллектуальные транспортные системы России». Делегация ознакомилась с перспективными разработками в области организации дорожного движения.

В состав петербургской делегации вошли заместители председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков и Алексей Гончаров, а также руководители Дирекции по организации дорожного движения Андрей Мацарин и Сергей Жеребятьев. Участники форума изучили новейшие решения в сфере безопасности дорожного движения и цифровизации транспортной инфраструктуры. Особое внимание было уделено современным техническим средствам фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

По словам представителей делегации, новые комплексы отличаются повышенной точностью, надежностью и расширенным функционалом. Они способны работать в сложных погодных условиях и автоматически распознавать различные виды нарушений. Для Северной столицы внедрение интеллектуальных систем является ключевым фактором развития транспортной инфраструктуры.

Участие в форуме позволило петербургским специалистам оценить текущие рыночные тенденции, обменяться опытом с коллегами из других регионов и обсудить возможное сотрудничество с ведущими разработчиками технологических решений. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Отметим, что развитие всех отраслей экономики включено в перечень десяти ключевых приоритетов развития Петербурга, реализация которых осуществляется по инициативе губернатора.

Как ранее указывал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, модернизация транспортной системы города предполагает два ключевых нововведения: внедрение биометрической оплаты проезда и организацию тактового движения электропоездов до Колпино. Реализация этих проектов запланирована на период после ввода в эксплуатацию Высокоскоростной железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой,