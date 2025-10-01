Свыше 300 трамваев с ИИ работают на улицах Петербурга

Свыше 300 трамваев с элементами искусственного интеллекта (ИИ) работают на маршрутах Санкт-Петербурга.

На Международном форуме «Цифровая транспортация 2025» в Москве председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев сообщил о реализации масштабной программы цифровизации городского транспорта. По его словам, ежедневно транспортными услугами в городе пользуются около пяти миллионов человек, а модернизация инфраструктуры ведется планомерно по нескольким направлениям.

ГУП «Горэлектротранс» стало первым в России предприятием, начавшим эксплуатацию серийных трамваев с элементами ИИ. В настоящее время на городских маршрутах работают свыше 300 таких составов. Также Енокаев отметил, что в петербургском метрополитене пассажиров обслуживают 280 вагонов модели «Балтиец», относящихся к числу наиболее инновационных в мире.

Все новые автобусы городского парка оснащаются аппаратурой для приема различных видов безналичной оплаты, системами контроля микроклимата и обеспечения безопасности. Дополнительно транспортные средства оборудованы системами информирования пассажиров, видеонаблюдения и спутниковой навигации.

Параллельно в Северной столице развивается интеллектуальная транспортная инфраструктура. По словам Енокаева, Петербург входит в группу лидеров по внедрению умных светофоров и комплексных систем управления дорожным движением. Реализация проектов по цифровизации позволяет повышать эффективность, безопасность и качество транспортного обслуживания населения.

Отметим, что развитие транспортной отрасли включено в число десяти приоритетов развития Санкт-Петербурга, инициированных губернатором города.