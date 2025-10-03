Автомобиль Porsche Cayenne упал в реку Фонтанку в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Porsche Cayenne устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие с падением в реку Фонтанку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 3 октября около 6 утра в Центральном районе города. Автомобиль, двигаясь по улице Чайковского, совершил наезд на ограждение набережной и упал в воду.

В результате аварии пассажирка транспортного средства скончалась на месте до прибытия медиков. Водитель был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести. По данным правоохранительных органов, у мужчины наблюдались признаки алкогольного опьянения, при этом он отказался от прохождения освидетельствования.

Ранее в январе внедорожник с тремя людьми в салоне упал в Фонтанку в Санкт-Петербурге. Автомобиль двигался на высокой скорости по Большой Подъяческой улице, после чего пробил ограждение и оказался в воде. Все находящиеся в машине люди были доставлены в Мариинскую больницу с обморожениями.