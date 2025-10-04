Прокуратура начала проверку из-за задержки «Сапсана»

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки движения поезда «Сапсан» сообщением Москва — Санкт-Петербург.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, инцидент произошел четвертого октября и был связан с техническими неполадками. В настоящее время движение поезда восстановлено в полном объеме.

Проверка направлена на установление соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также надзорное ведомство оценивает соблюдение прав пассажиров, которые могли пострадать из-за задержки рейса. Все обстоятельства происшествия подвергнутся тщательному анализу.

Для пассажиров, чьи права могли быть нарушены, организована прямая связь с дежурным прокурором. Уточнить информацию о движении поездов можно по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД». Оба телефонных номера доступны для бесплатных обращений.