Доля российских лекарств достигла 70% на рынке

Доля российских лекарственных препаратов на отечественном рынке достигла 70% в натуральном выражении.

По данным телеканала «Санкт-Петербург», в денежном объеме отечественные лекарства занимают 40% рынка. Рост показателей свидетельствует об эффективности инвестиций в фармацевтическую отрасль.

В министерстве связывают увеличение доли с активным развитием фармацевтических кластеров и реализацией программ импортозамещения. Эти меры позволяют расширять ассортимент инновационных препаратов и снижать зависимость от иностранных поставок. Отмечается, что около 85% лекарств, зарегистрированных за последние полтора года, являются отечественными разработками.

Развитие национальной фармацевтики рассматривается как вопрос стратегической важности для обеспечения национальной безопасности. Инвестиции в отрасль способствуют повышению доступности медицинской помощи для широких слоев населения. Системная работа в этом направлении продолжается для дальнейшего укрепления позиций российских производителей.