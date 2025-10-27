Четверых подозреваемых в похищениях отправили под стражу

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для четырех фигурантов уголовного дела о похищении людей.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, все обвиняемые полностью признали свою вину в совершении преступлений. Суд принял решение заключить их под стражу до конца декабря текущего года.

Предполагается, что они участвовали в попытке похищения полузащитника футбольного клуба «Зенит» Андрея Мостового и в похищении бизнесмена Сергея Селегеня. По данным следствия, преступники действовали под руководством координатора по кличке «Сатанист». Они требовали у похищенного бизнесмена выкуп в размере 10 млн рублей.

Задержанные являются студентами Морской технической академии и ранее не судимы. В ходе расследования установлено, что организатор преступной группы находился за пределами России и осуществлял руководство по телефону. Расследование уголовного дела продолжается.