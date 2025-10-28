Суд взыскал с Пулково 75 тысяч компенсации за падение пассажирки

Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск пассажирки к аэропорту о возмещении расходов на лечение и компенсации морального вреда.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, она поскользнулась на обледеневшем трапе при высадке из самолета в ноябре 2024 года. В результате падения женщина получила перелом и потребовала компенсацию с ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Истица просила взыскать свыше 75 тысяч рублей расходов на лечение, компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей и штраф по Закону о защите прав потребителей. Представитель аэропорта оспаривал требования, ссылаясь на акт осмотра трапа, который подтверждал его исправное состояние. Однако суд установил, что на фотоматериалах виден снежный налет по краям ступеней.

Суд отметил, что погодные условия с высокой влажностью и температурой около нуля требовали особого контроля за чистотой трапа. Видеозапись не зафиксировала момент падения, поскольку съемка велась только во время высадки пассажиров бизнес-класса. В итоге суд взыскал с ответчика свыше 75 тысяч рублей на лечение и 100 тысяч рублей морального вреда.