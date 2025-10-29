Прокуратура отстояла права жильцов дома на Большой Конюшенной

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга добилась сохранения в силе решения о запрете незаконной гостиницы в жилом доме на Большой Конюшенной улице.

Сотрудники надзорного ведомства добились запрета незаконной гостиничной деятельности в жилом доме. Основанием для возбуждения дела стало обращение местных жителей, которые сообщили о незаконном использовании квартиры под размещение граждан.

Результаты проверки прокуратуры установили факт оказания гостиничных услуг в помещении, расположенном в доме на улице Большой Конюшенной. Квартира использовалась для краткосрочного и долгосрочного размещения постояльцев, что противоречит нормам жилищного законодательства.

Прокурор района направил в судебные органы исковое заявление с требованием прекратить противоправную деятельность и обеспечить использование жилого помещения в соответствии с его целевым назначением. Суд первой инстанции полностью удовлетворил требования надзорного органа. Ответчик предпринял попытку оспорить данное решение, подав апелляционную жалобу. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Суд рассмотрел доводы сторон и поддержал позицию прокуратуры, оставив первоначальное судебное решение без изменений. Апелляционная инстанция признала жалобу ответчика не подлежащей удовлетворению, тем самым подтвердив законность требований прокуратуры.