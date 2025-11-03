Педагогам Ленобласти предложили целевые стипендии и служебное жилье

Педагогам в Ленинградской области будут предоставлять целевые стипендии и служебное жилье. На эти меры поддержки из регионального бюджета выделено 300 миллионов рублей.

Ленинградская область утвердила новый комплекс мер для развития образования. Губернатор Александр Дрозденко и заместитель министра просвещения Ирина Шварцман объявили о введении целевых стипендий для педагогов, которые приедут работать в регион. Эти стипендии начнут выплачивать с 2026 года. Кроме того, на обеспечение учителей служебным жильем или компенсацию аренды выделят 300 миллионов рублей.

Сенатор Сергей Перминов подчеркнул, что качество преподавания определяет перспективы социально-экономического развития области. В регионе уже ведут системную работу, чтобы привлечь молодых специалистов в школы. Для этого не только повышают оплату труда, но и модернизируют инфраструктуру. В образовательных учреждениях проводят капитальный ремонт, создают профильные классы и разрабатывают программу строительства новых колледжей.

Перминов отметил, что кадровая ситуация в образовании постепенно нормализуется. Особое внимание уделяют тому, чтобы восполнить дефицит учителей точных наук.