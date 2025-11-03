В Риме произошло повторное обрушение башни Конти

Четыре человека пострадали при повторном обрушении средневековой башни Конти в центре Рима.

В центре Рима во время реставрации вновь обрушилась средневековая башня Конти. Четыре рабочих получили травмы, спасатели ищут других возможных пострадавших под завалами, сообщает РИА Новости.

Первая часть башни рухнула около 13:30 по московскому времени. Спустя полтора часа произошел повторный обвал, поднявший густое облако пыли. Территорию вокруг памятника архитектуры сразу оцепили, а затем расширили зону безопасности — это сделали для защиты наблюдавших за происходящим.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, полиция и бригады скорой помощи. Спасатели не исключают, что под обломками могут находиться люди, поэтому поисковые работы продолжаются. Правоохранительные органы контролируют ситуацию в центре города, ограничивая доступ в опасную зону и призывая граждан сохранять бдительность.