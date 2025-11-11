Авито запустил партнерскую сеть для монетизации трафика сторонних площадок

Платформа Авито представила собственную партнерскую сеть, предназначенную для владельцев сайтов, мобильных приложений и авторов контента. Участники программы смогут получать вознаграждение за переходы пользователей на сервис и их последующие действия. Об этом сообщила старший директор по центральному маркетингу Авито Евгения Одинцова.

По его словам, партнеры будут получать от 3% до 15% от суммы сделки, если пользователь, перешедший по их ссылке, совершит покупку товара с Авито Доставкой или забронирует жилье.

В тестовом режиме к программе уже подключились более 30 тысяч партнеров, их совокупный доход превысил 40 миллионов рублей. Конверсия переходов в покупки за 10 месяцев достигла 25%, что, по данным компании, превышает средние рыночные показатели. Основными участниками стали администраторы телеграм-каналов, владельцы тематических сайтов и агрегаторов. Для 70% партнеров программа является дополнительным источником дохода, а для крупных веб-мастеров она уже стала постоянным каналом монетизации.

В перспективе компания планирует расширять количество предложений и внедрять новые инструменты аналитики для партнеров. Развитие партнерской сети является частью стратегии Авито по увеличению пользовательской базы и числа сделок на платформе.