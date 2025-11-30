Лолита прокомментировала обвинения в связи с мошенничеством

Российская эстрадная певица Лолита Милявская прокомментировала обвинения в причастности к мошенническим схемам с недвижимостью.

В своем Telegram-канале артистка опровергла призывы покупать недвижимость за границей. В опубликованном обращении она отметила, что до пандемии сотрудничала с российскими производителями без денежного вознаграждения за рекламу. Единственным условием сотрудничества была организация бесплатных акций для населения.

Милявская рассказала о розыгрыше квартиры от застройщика Сергея Домогацкого, в результате которого семья получила в собственность жилье площадью 62 квадратных метра.

Певица также опровергла предположения о том, что рекомендовала покупать недвижимость на Бали, в Никарагуа и других сейсмически активных регионах. Она подчеркнула, что не заинтересована в таких инвестициях.