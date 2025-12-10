Суды Петербурга сталкиваются с «эффектом певицы»

В Санкт-Петербурге подвели итоги рассмотрения дел о спорных сделках с недвижимостью за два года.

Как пишет руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале, в 2024 и 2025 годах районными судами города было рассмотрено 52 подобных дела. Часть из них касается так называемого «эффекта певицы», но практика не ограничивается только делами с участием артистов.

Из этого общего числа в 29 случаях суды удовлетворили иски, применив правила двойной реституции. Это означает, что покупатель возвращал квартиру продавцу, а продавец — денежные средства покупателю. В остальных 23 делах суды отказали в удовлетворении требований о возврате жилья.

Каждое судебное разбирательство является уникальным, и решение выносится строго на основе представленных сторонами доказательств. Суды также могут назначать экспертизы для установления всех обстоятельств дела.