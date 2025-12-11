Четверг, 11 декабря 2025
Эксперт по мошенничеству участвовал в сделке с квартирой Долиной

Дмитрий Григорьев
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Лариса Долина"

Риелтор, участвовавший в продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, ранее выступал в СМИ в качестве эксперта по противодействию мошенническим схемам.

Как передает RT, эту подробность раскрыли в деле о крупной афере. Сам риелтор Денис Б. также упоминал в социальных сетях об участии в заседаниях Государственной думы по вопросам инфобизнеса.

Сообщается, что фигуранту 32 года, и он является уроженцем Тольятти. Оттуда же родом и один из осужденных по этому делу — 21-летний Андрей Основа.

По данным СМИ, мошенники в течение четырех месяцев обрабатывали артистку. В результате общий ущерб оценивается как минимум в 317 млн рублей.

Напомним, что в конце ноября суд приговорил четырех обвиняемых к реальным срокам лишения свободы. Певица также восстановила право собственности на квартиру через суд.

