Певица Слава задумала судиться с Долиной из-за срыва продажи квартиры

Певица Слава задумалась о подаче иска к исполнительнице Ларисе Долиной из-за сорвавшейся сделки с квартирой.

Она утверждает, что покупатели отказались от покупки из-за громкого судебного дела народной артистки. Как написала певица в соцсетях, потенциальные покупатели не хотят подписывать договор до решения Верховного суда по иску Долиной. Они опасаются, что прецедент может повлиять на сделки с недвижимостью известных людей.

Слава пояснила, что вырученные средства позволили бы ей снизить рабочую нагрузку и помочь близким. Она назвала ситуацию несправедливой и намекнула на возможные решительные действия.

Артистка уверена в законности своих действий и регулярной уплате налогов. Она резко раскритиковала обстоятельства дела коллеги, упомянув о произволе и иных нарушениях.

Ранее певец Федор Шаляпин предлагал друзьям Долиной выкупить ее квартиру для разрешения ситуации.