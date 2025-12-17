В Ленобласти за сутки произошло шесть ДТП с пострадавшими

За минувшие сутки на дорогах Ленинградской области произошло шесть аварий с пострадавшими.

По данным на 16 декабря, в Ленинградской области было зафиксировано 84 дорожно-транспортных происшествия, шесть из которых привели к травмам людей. В этих авариях пострадало шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Санкт-Петербурге за тот же период произошло 366 ДТП, из которых девять были с пострадавшими. В результате инцидентов в городе травмы получили десять человек, включая двух несовершеннолетних.

Также за сутки в Санкт-Петербурге был зарегистрирован один случай гибели водителя в результате дорожного происшествия.