Ученые ищут способ вернуть Санта Клауса домой из-за смещения полюса

Западные исследователи задаются вопросом, как Санта Клаусу удается находить дорогу домой после рождественских вылетов. Проблема навигации для легендарного дарителя подарков усугубляется тем, что у Земли существует два разных северных полюса, и один из них постоянно перемещается. Это заставляет ученых искать новые решения для точного определения местоположения его мастерской.

Двойная проблема навигации

Как отмечают в Sciencealert, Санта Клаус, возвращаясь после раздачи подарков, традиционно направляется на Северный полюс. Однако если он попытается использовать компас, то столкнется с фундаментальной географической дилеммой. Существует два различных понятия: географический Северный полюс и магнитный Северный полюс.

Географический полюс представляет собой фиксированную точку, являющуюся северным окончанием оси вращения Земли. Именно его мы видим на картах. Магнитный же полюс — это точка, на которую ориентируется стрелка компаса, и ее положение нестабильно. В настоящее время эти две точки не совпадают, что создает потенциальные сложности для навигации.

Дрейфующий магнитный полюс

Причина несовпадения и основная сложность для прокладки маршрута кроются в природе магнитного поля Земли. Оно генерируется движением расплавленного железа и никеля во внешнем ядре планеты, расположенном на глубине около пяти тысяч километров. Эти постоянные динамические процессы заставляют магнитный полюс перемещаться. На протяжении столетий он дрейфовал в районе северной Канады, но примерно с 1990-х годов его скорость резко возросла с традиционных 10-15 километров в год до более чем 50 километров в год. В последнее время полюс стал смещаться в сторону географического севера, хотя точные причины этого ускорения геофизикам до конца не ясны.

Технологии на службе у праздника

Чтобы помочь Санта Клаусу скорректировать курс, ученые предлагают использовать современные навигационные методы. Если бы он применял традиционный магнитный компас, ему потребовалось бы учитывать магнитное склонение — угол между направлением на истинный и магнитный север. Этот параметр различен для каждой точки планеты и со временем меняется. Специалисты, например из Национального управления океанических и атмосферных исследований США, разрабатывают точные модели и онлайн-калькуляторы для расчета этой поправки.

Более надежным решением является использование цифровых устройств. Современные смартфоны и навигационные системы оснащены магнитометрами, которые измеряют магнитное поле, и, сверяясь с обновляемой Всемирной магнитной моделью, автоматически вносят необходимые коррективы. Это позволяет точно определить направление даже при движении к фиксированному географическому полюсу.

Поиск надежного пути домой

Активное смещение магнитного полюса делает его ненадежным ориентиром для возвращения в конкретную точку, которой, предположительно, является географический Северный полюс. Поэтому исследовательское сообщество на Западе, сочетая серьезный научный интерес с праздничным настроением, ищет оптимальные способы обеспечить Санте точную навигацию. Работа над усовершенствованием магнитных моделей и систем позиционирования, по сути, решает эту гипотетическую, но наглядно иллюстрирующую научную проблему задачу.

Возможно, как шутят некоторые ученые, у Санты есть доступ к технологиям, опережающим земные, или его олени обладают врожденным бионавигационным чутьем. Однако до тех пор, пока полюс продолжает движение, вопрос о том, как сказочный почтальон находит дорогу в свою ледяную резиденцию, будет оставаться актуальным поводом для объяснения общественности сложных геофизических процессов.