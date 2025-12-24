Критик Бабичев назвал альбом Билана Vector V главным релизом года

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал альбом Димы Билана Vector V самым интересным релизом 2025 года. По его мнению, работа является отсылкой к периоду наибольшей популярности певца в 2000-х годах.

Бабичев в беседе с NEWS.ru выделил альбом Димы Билана Vector V как самый интересный релиз уходящего года. Он отметил, что среди многочисленных работ заслуженного артиста России эта пластинка занимает особое место.

По словам критика, альбом представляет собой своеобразный «привет» периоду творчества певца, связанному с пиком его популярности в середине 2000-х годов, когда был выпущен хит «Время-река» и состоялось первое успешное выступление на «Евровидении».

Бабичев добавил, что Билан находится в том возрасте, который позволяет оглянуться назад и ностальгировать по звучанию двадцатилетней давности, но при этом певцу еще рано подводить итоги творческого пути.

Ранее стало известно, что Дима Билан наряду с такими исполнителями, как группа «Ленинград» и Филипп Киркоров, входит в число наиболее востребованных артистов на новогодних корпоративах.