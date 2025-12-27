Суббота, 27 декабря 2025
Во Всеволожском районе полиция нашла 380 незаконных литров алкоголя

Михаил Яковлев
Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На 18-м километре трассы Р-21 «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники ДПС пресекли незаконную продажу спиртосодержащей продукции на территории автозаправочной станции. Инспекторов привлекли два автомобиля —Volkswagen Passat и Lada возле которых находился 40-летний гражданин одной из сопредельных стран.

При осмотре машин в багажниках было обнаружено 19 картонных коробок, в каждой из которых находилось по четыре пятилитровые пластиковые бутыли с неизвестной жидкостью, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Общий объем изъятой спиртосодержащей продукции составил 380 литров. У мужчины не оказалось документов на алкоголь, а также разрешительных документов на пребывание на территории России.

Нарушитель был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол за нарушение миграционного законодательства. В ближайшее время его ожидает депортация. Изъятая продукция направлена на экспертизу, а правоохранительные органы устанавливают источник ее производства.

