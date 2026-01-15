За стройку Галерной гавани гендиректору «Марины» назначили обязательные работы

Генеральный директор ООО «Марина» Наталья Лукина приговорена к 340 часам обязательных работ за злостное неисполнение судебного акта.

Приговор вынесен по уголовному делу, возбужденному за игнорирование запрета на строительные работы на территории объекта культурного наследия «Галерная гавань Гребного порта».

Как сообщила пресс-служба Прокуратуры Петербурга, Лукина, несмотря на предупреждения об уголовной ответственности, продолжала работы после того, как Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 25 июня 2024 года ввел обеспечительные меры, запрещающие любую деятельность на этой территории.

Напомним, компания «Марина» арендовала участок для создания яхт-клуба, однако конфликт с властями возник из-за планов по размещению «плавучего квартала» из хаусботов без согласования с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников. Галерная гавань имеет статус объекта федерального значения, и любые работы там требуют разрешения.

Ранее, летом 2025 года, с компанией был расторгнут договор водопользования через суд, а осенью она лишилась права аренды большей части береговой линии. В ноябре комитет по контролю за имуществом организовал демонтаж незаконных построек на берегу.

Осенью 2025 года по отдельному уголовному делу о мошенничестве был арестован бизнесмен Марат Асланов, называвший себя одним из инициаторов проекта «плавучего квартала».