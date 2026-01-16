Инвестор объяснил, почему KPI и деньги не всегда мотивируют сотрудников

Основатель «Школы трекеров», инвестор Евгений Калинин раскрыл разницу между формальной стимуляцией и глубокой мотивацией персонала. По его мнению, денежные бонусы и показатели эффективности (KPI) часто не формируют у сотрудников подлинной ответственности за общий результат бизнеса.

В комментарии RuNews24.ru эксперт пояснил, что такие инструменты, как премии или давление руководства, могут заставить людей выполнять задачи, но эта мотивация основана на страхе — потерять вознаграждение, должность или одобрение. В результате работники концентрируются на формальном выполнении показателей, избегают принятия решений и перестают проявлять инициативу.

Калинин заявил, что настоящая мотивация возникает тогда, когда цели компании прозрачны, а каждый сотрудник понимает, как его работа влияет на общий итог. В таких условиях у людей появляется не только ответственность за конкретные задачи, но и осмысленная вовлеченность в результат.

Инвестор подчеркнул, что ключевым эффектом такой системы становится автономность — сотрудники начинают самостоятельно принимать решения, быстрее проверять гипотезы и меньше зависеть от постоянных согласований. Эта скорость, по его словам, напрямую влияет на темпы роста бизнеса.