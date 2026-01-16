В Петербурге начала работу новая отстойно-разворотная площадка на Заречной улице

С 16 января 2026 года в Выборгском районе Санкт-Петербурга начала штатную работу новая отстойно-разворотная площадка «Заречная улица». Объект, открытый в конце прошлого года, стал основой для оптимизации работы общественного транспорта в новых микрорайонах.

С вводом площадки в эксплуатацию изменена схема движения нескольких автобусных маршрутов. Маршруты № 113, 139 и 148 продлены до новой станции «Заречная улица». Для маршрутов № 214А и 214Б на площадке организованы технологические стоянки с заездом нулевыми рейсами. Таким образом, объект обслуживает пять автобусных направлений.

Также произведена реорганизация маршрутной сети: маршруты № 104 и 148 объединены в один — № 148, который теперь начинается на площадке «Заречная улица» и следует до станции метро «Проспект Просвещения», сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Площадка создана по концепции «Идеальная конечная станция» и оснащена модульной диспетчерской, помещениями для отдыха водителей, медицинским пунктом, душевыми и санузлами.

Как заявил временно исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков, создание таких объектов является приоритетной задачей для развития транспортного каркаса новых районов, повышения регулярности перевозок и сокращения интервалов движения. Работа ведется в рамках городской программы развития «Десять приоритетов».