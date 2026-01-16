В Петербурге эвакуировали 19 машин за нарушение ночного запрета парковки

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга подвел промежуточные итоги экспериментального проекта по контролю за соблюдением ночного запрета на парковку. Проект направлен на обеспечение беспрепятственной работы снегоуборочной техники.

В рамках пилотной инициативы, запущенной в декабре 2025 года, на трех улицах Центрального и Адмиралтейского районов — Дмитровском переулке, Новгородской и Средней Подьяческой — один раз в неделю с 00:00 до 07:00 действует полный запрет на остановку.

После разъяснительного периода, в ходе которого было зафиксировано свыше 130 нарушений, с января началась активная фаза контроля, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

За месяц в рамках эксперимента эвакуировано 19 автомобилей, оставленных в зоне действия запрещающих знаков. Только в ходе рейда в ночь на 16 января с Дмитровского переулка было перемещено на спецстоянку два транспортных средства.

Как отметил заместитель председателя Комитета по транспорту Алексей Гончаров, ключевая задача — создание технических и правовых условий для эффективной работы служб благоустройства. По словам заместителя председателя Комитета по благоустройству Егора Пащенко, освобожденный от машин участок в Дмитровском переулке был очищен от снега всего за 25 минут.

Всего с начала 2026 года в Санкт-Петербурге за нарушение правил остановки в запрещенное время эвакуировано более 2500 автомобилей. Эксперимент продолжается, его эффективность и возможная оптимизация находятся на постоянном контроле городских властей.