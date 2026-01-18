Спасатели Петербурга предупредили об опасности оставленных без присмотра свечей

В преддверии Крещения спасатели Санкт-Петербурга призывают горожан соблюдать правила пожарной безопасности при использовании свечей и лампад. Специалисты напоминают, что открытый огонь нельзя оставлять без присмотра.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу напомнили жителям Северной столицы о соблюдениях правил пожарной безопасности накануне празднования Крещения Господня.

Спасатели призывают граждан не оставлять без присмотра зажженные церковные свечи и лампады, а также не размещать их вблизи легковоспламеняющихся предметов и материалов.

Особое внимание нужно уделить безопасности детей и домашних животных. Спасатели рекомендуют ставить свечи в местах, куда те точно не доберутся. Обязательным правилом является тушение пламени всех свечей перед уходом из дома или отходом ко сну.

В ведомстве подчеркивают, что соблюдение этих простых, но важных мер позволит предотвратить возникновение пожаров и сохранить жизнь и имущество горожан в период праздничных дней.