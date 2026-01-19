Устные договоренности об алиментах опасны для прав детей

Устные договоренности о детях и деньгах после развода легко нарушаются, а без суда или нотариуса защитить права и интересы ребенка почти невозможно. Об этом заявила юрист, генеральный директор ООО «Правовая студия» Екатерина Дерен.

Эксперт напомнила, что вопрос алиментов может решаться тремя способами: заключением нотариального соглашения, взысканием через суд или устной договоренностью между сторонами, сообщает RuNews24.ru.

Она отметила, что последний вариант предполагает, что родители самостоятельно договариваются о размере и периодичности выплат. Основная проблема такой договоренности в том, что плательщик алиментов может в любой момент перестать их выплачивать. При этом для государства ситуация выглядит благополучной, если мать не обращалась за официальным взысканием, что не оставляет доказательств неисполнения обязанностей отцом. В будущем это может позволить ему претендовать на алименты от взрослых детей.

Также, по словам юриста, плательщик может скрыть рост своих доходов, из-за чего реальный размер выплат окажется меньше положенного по закону. Разрешить эту ситуацию можно только через суд, но алименты, вероятнее всего, будут присуждены только с момента обращения.

Екатерина Дерен подчеркнула, что алименты по устной договоренности юридически не надежны и не имеют силы исполнительного документа. Главная проблема в том, что такая договоренность не защищает интересы сторон и может привести к спорам. Для реальной защиты прав и обязательств необходимо нотариально заверить письменное соглашение об алиментах, которое приравнивается к исполнительному листу.

Она добавила, что любое письменное обращение в государственные органы — это сигнал для государства о том, что права детей нарушены. Именно такие документы фиксируют нерадивое поведение отдельно проживающего родителя и помогают в будущем восстановить справедливость.