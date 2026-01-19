Тоннелепроходческому щиту «Надежда» осталось пройти 400 колец до цели

На строительстве нового участка Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена ведутся активные работы. Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Надежда» после планового технического обслуживания возобновил проходку двухпутного тоннеля.

На данный момент щит преодолел отметку в 2100 железобетонных тюбинговых колец, сформировавших обделку тоннеля. До завершения своей трассы ему осталось пройти примерно 400 колец. В настоящее время ТПМК находится в пределах строительного контура сооружаемой станции «Каменка», преодолев ее входную торцевую стену еще 6 декабря.

На текущем отрезке «Надежде» предстоит пройти оставшиеся 60 метров внутри контура станции, чтобы выйти за ее пределы. Ключевыми ориентирами на маршруте являются 2156-е кольцо, после которого на пути щита останется только демонтажный котлован, и конечная точка — 2507-е кольцо, где проходка будет завершена.

Таким образом, работа входит в завершающую фазу на данном перегоне, что является значимым шагом в проекте продления линии от станции «Беговая» до станции «Каменка» с промежуточной станцией «Богатырская».