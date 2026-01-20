В Петербурге началась магнитная буря уровня G4.7 из 5 возможных

Планетарная магнитная буря уровня G4.33 из пяти возможных началась на Земле ночью 20 января 2026 года. К утру ее сила достигла уровня G4.7. Жители Санкт-Петербурга и всей России могут наблюдать северные сияния, если туман и облака не помешают.

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По словам ученых, если характеристики солнечного ветра сохранятся, буря может достичь высшего показателя G5. За последние 20 лет такое явление наблюдалось только один раз — в мае 2024 года.

Причиной бури стал мощный выброс корональной массы на Солнце. В ночь на 19 января на звезде произошла первая в 2026 году вспышка высшего класса мощности — X. Она достигла балла X1.95.

По последним данным, общая продолжительность геомагнитного шторма составит не менее суток. Полная стабилизация обстановки ожидается через 2–3 суток. Ночью над территорией страны и европейской частью континента наблюдались одни из наиболее мощных в XXI веке полярные сияния. Предстоящей ночью 21 января возможно повторение события.

В России сияния наблюдали жители Псковской, Калининградской и Ростовской области, а также Краснодарского и Пермского края, республики Бурятии и Крыма. В Санкт-Петербурге на данный момент сохраняется туман и облака, поэтому сияния будут видны только в том случае, если погода позволит.