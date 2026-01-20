Лариса Долина может потратить 50 млн рублей на ликвидацию самодельного пруда

Народной артистке России Ларисе Долиной предстоят значительные расходы, связанные с необходимостью ликвидации самодельного пруда. Общие затраты могут составить около 50 миллионов рублей, а общий ущерб оценивается свыше 160 миллионов.

Процесс ликвидации, как сообщается, займет примерно два месяца и будет включать несколько этапов. В них войдут согласование с администрацией, техническая экспертиза, рекультивация водоема, засыпка котлована и озеленение территории, пишет Telegram-канал Shot.

По оценке ландшафтного дизайнера Екатерины Левенто, стоимость работ составляет около 50 миллионов рублей. Цена может увеличиться, если глубина пруда окажется более двух метров или если будет обнаружен значительный слой ила.

Точное местоположение водоема не раскрывается. Ранее наиболее обсуждаемым жильем певицы была ее пятикомнатная квартира в Хамовниках, однако на судебных заседаниях Долина упоминала, что у нее есть еще одна квартира в Москве и загородный дом.