Экипажу МКС пришлось перебраться в российский модуль из-за мощной солнечной бури

Экипаж Международной космической станции был вынужден экстренно переместиться в российский служебный модуль «Звезда» из-за сильнейшего за последние годы солнечного радиационного шторма.

Для обеспечения безопасности был активирован протокол радиационной защиты Safe Haven. Аналитик солнечной активности Бен Дэвидсон, автор проекта Space Weather News, подтвердил в соцсетях факт перемещения экипажа.

Он сообщил, что астронавты и космонавты должны оставаться в безопасных зонах в рамках выполнения протокола. Информация также поступила от радиолюбителей, отслеживающих радиообмен со станцией.

По данным специалистов, 19 января на Солнце произошла мощная вспышка, которая привела к радиационному шторму уровня S4 и геомагнитной буре, достигшей G4,7 (Kp8). Поток солнечных протонов значительно превысил нормальные значения.

Модуль «Звезда» традиционно используется на МКС в качестве основного убежища при таких событиях, поскольку он обладает наибольшей защитой от радиации. Его конструкция включает усиленные алюминиевые стенки, а также дополнительные элементы, такие как баки с водой и топливом, создающие дополнительный барьер.