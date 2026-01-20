В Петербурге эвакуировали рекордное количество брошенных автомобилей в 2025 году

За 2025 год с улиц Санкт-Петербурга эвакуировано 1352 разукомплектованных транспортных средства (РТС), что на 11 процентов больше, чем в предыдущем году. Этот показатель стал максимальным за весь период системной работы в данном направлении.

Среди вывезенных автомобилей 1222 единицы относятся к категории «В», 71 — к категории «С», а 59 были автомобилями нелегальных перевозчиков. Работы по перемещению осуществляет подведомственное Комитету по транспорту СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта».

В настоящее время на трех специализированных стоянках Агентства размещено 2864 единицы транспорта. В 2026 году планируется расширение сети: в ведение АВТ перейдут еще три площадки — в Московском и Красногвардейском районах, а также в городе Ломоносове, сообщает прес-служба Комитета по транспорту Петербурга. Это позволит единовременно размещать до 1000 дополнительных автомобилей и нарастить темпы очистки города.

Временно исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков отметил, что эвакуация РТС является сложным процессом, особенно в условиях плотной застройки и исторического центра. Такие автомобили мешают уборке, препятствуют проезду экстренных служб и занимают парковочные места. Работа ведется совместно с районными администрациями и будет усилена.