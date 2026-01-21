Полицейские задержали подозреваемого в обмане пенсионерки на 4,8 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в пособничестве мошенникам, которые обманули 85-летнюю пенсионерку на 4,8 миллиона рублей.

С заявлением о мошенничестве в полицию Выборгского района Северной столицы обратилась 85-летняя пенсионерка, проживающая на проспекте Просвещения. По ее словам, 19 декабря около 11:30 ей поступил звонок от неизвестных. В ходе разговора злоумышленники убедили жертву передать деньги для «обеспечения защиты» ее сбережений.

В результате женщина передала неизвестному мужчине четыре миллиона рублей, 4,9 тысячи евро и 4,4 тысячи долларов. Общий материальный ущерб от действий злоумышленника составил 4,8 миллиона рублей.

На основании поступившего заявления полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские задержали подозреваемого на проспекте Большевиков 20 января. Им оказался 39-летний неработающий мужчина, который мог выполнять роль «дропа».

На данный момент в отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.