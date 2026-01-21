Астролог Мун назвала отличие астрологических прогнозов от оправдания лени

Профессиональный астролог Елена Мун объяснила, как отличить реальное влияние планет на самочувствие и продуктивность от обычной прокрастинации или психологических проблем.

Эксперт объяснила разницу между астрологическими транзитами и состояниями, вызванными прокрастинацией, усталостью или психологическими трудностями. В беседе с 360.ru она отметила, что астрология может помочь снизить тревогу и скорректировать планы. Однако она рискует стать оправданием для бездействия.

По ее словам, главными признаками астрологического влияния являются четкая привязка к периоду времени, волнообразное течение и способность человека действовать. Если же состояние длится месяцами, носит цикличный характер с постоянной самокритикой и откладыванием дел, а также сопровождается страхом ошибок и потерей интереса ко всему, его причина скорее всего психологическая. В таких случаях речь может идти о хронической усталости, выгорании или депрессии, которые требуют помощи специалиста.

Эксперт предложила простой вопрос для самопроверки: продолжил бы человек действовать, если бы завтра исчезли все астрологические объяснения. Отрицательный ответ означает, что проблема требует работы с психологом или психотерапевтом, а не поиска ответов в гороскопе.