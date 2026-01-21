В Петербурге стартовала серия «Транспортных уроков» для детей

Для воспитанников Центра содействия семейному воспитанию провели «Транспортный урок» в рамках проекта «Безопасный маршрут». Детям рассказали о правилах поведения в транспорте и подвиге транспортников в годы блокады, вручив памятные сувениры.

В Северной столице 21 января был проведен первый в 2026 году «Транспортный урок» для воспитанников Центра содействия семейному воспитанию № 3. Мероприятие организовали в рамках проекта «Безопасный маршрут», приуроченного к датам, связанным с блокадой Ленинграда.

В доступной форме детям рассказали о правилах безопасности и культуре поведения в общественном транспорте, а также об истории подвига работников отрасли в годы Великой Отечественной. Информация о мероприятии была опубликована в официальном сообществе волонтеров СПб ГКУ «Организатор перевозок» в социальной сети «ВКонтакте».

По окончании урока каждый участник получил игрушечный автобус с символикой учреждения и оливковую ленту Ленинградской Победы в преддверии годовщины полного освобождения города.

Напомним, что ранее в городе стартовала акция по украшению всего общественного транспорта символическими лентами Ленинградской Победы.

Как отмечал временно исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Петербурга Петербурга Дмитрий Ваньчков, подобные акции направлены на передачу памяти о подвиге защитников и жителей блокадного города новым поколениям.