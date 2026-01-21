Татьяна Буланова поделилась подробностями ухода «энергосберегающих» танцоров

Эстрадная певица Татьяна Буланова рассказала об обстоятельствах ухода танцоров, чьи «энергосберегающие» движения прошлой осенью вызвали волну популярности. Артистка отметила, что артисты покинули коллектив без попытки обсудить ситуацию.

Суть инцидента

В интервью Леди Mail Буланова прокомментировала ситуацию с уходом танцоров прошлой осенью. Тогда Дмитрий Берегуля, Алена и Максим Алалыкины, чьи движения под песню «Один день» стали вирусным трендом, покинули коллектив.

Певица заявила, что не намерена раскрывать подробности произошедшего. По ее словам, танцоры просто сообщили о своем решении уйти, и она не стала их уговаривать. Буланова подчеркнула, что они даже не попытались обсудить претензии или условия работы, а просто отказались от сотрудничества.

Срочный поиск замены и новый состав

Уход танцоров создал серьезные организационные сложности, поскольку произошел в разгар плотного гастрольного тура, график которого был расписан на год вперед.

По словам Булановой, бывшие участники отработали лишь треть запланированного маршрута, после чего коллективу пришлось срочно искать замену, чтобы не отменять и не переносить концерты.

Пока шел поиск новых артистов, программа выступлений была временно изменена. Сначала на замену приехали две опытные танцовщицы постарше, которые быстро влились в работу. Примерно через десять дней к коллективу присоединились другие девушки, имеющие профессиональное хореографическое образование.

Буланова положительно оценила новую подтанцовку. Она охарактеризовала участниц как очень симпатичных, молодых и приятных, отметив их профессионализм.

Истоки вирусного тренда и история сотрудничества

Феномен «энергосберегающей хореографии», прославившей танцоров Булановой, зародился 30 июля 2025 года на фестивале «Москва 2030» в «Лужниках». Один из зрителей снял видео, на котором Дмитрий, Максим и Алена исполняли под песню «Один день» довольно сдержанные движения. Ролик мгновенно стал вирусным и породил волну пародий в соцсетях.

Тренд не обошел стороной и знаменитостей: шутки на эту тему позволял себе Сергей Лазарев, а Ксения Собчак и бывший супруг певицы Владислав Радимов публично повторяли движения.

Отметим, что с некоторыми из ушедших танцоров Буланова работала много лет. Так, Дмитрий Берегуля выступал с певицей на протяжении 25 лет. Ранее сама артистка не раз называла коллектив семьей, подчеркивая, что постоянные гастроли и взаимная поддержка очень их сблизили. Этот контекст делает внезапный уход команды без объяснения причин еще более неожиданным для публики.