Депутаты предложили ввести налоговый вычет на свадьбу для молодоженов

В России предложили ввести социальный налоговый вычет для молодоженов, который позволит каждой паре вернуть до 300 тысяч рублей, потраченных на организацию свадьбы.

В беседе с NEWS.ru депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что многие молодые люди сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями при желании устроить праздник по случаю бракосочетания. Предлагаемый вычет позволит каждому из супругов вернуть до 150 тысяч рублей за услуги, связанные с проведением торжества, такие как оплата фотографа или аренды банкетного зала.

Иванов подчеркнул, что государство должно оказывать помощь в этот важный момент, а инициатива направлена не только на экономическую разгрузку, но и на укрепление института семьи в России, подчеркивая ценность официального брака. По его мнению, облегчение финансового бремени в начале совместной жизни будет способствовать увеличению числа крепких семей и, как следствие, росту рождаемости.

Ранее с другой инициативой по поддержке молодых семей выступил девелопер Иван Богатов, предложивший выдавать квартиры по аналогии с советской практикой, чтобы усилить демографические показатели в стране.