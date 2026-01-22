Количество пунктов выдачи ПВЗ в Петербурге увеличилось на 81%

В 2025 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксирован рост числа пунктов выдачи заказов (ПВЗ) крупнейших маркетплейсов Ozon и Wildberries. По данным компаний, прирост составил от 16% до 81% в зависимости от региона и оператора.

Представители Ozon рассказали, что за минувший год количество их пунктов выдачи в Петербурге и области увеличилось на 30%, тогда как в 2024 году рост составлял около 20%. В настоящее время на территории Северной столицы работает свыше 3,5 тысячи ПВЗ этой компании, а в Ленобласти — 1,8 тысячи, причем большая часть точек в регионе расположена в малых городах и поселках с населением до 50 тысяч человек, сообщает «Форпост».

Компания Wildberries сообщила о расширении своей сети в Северо-Западном регионе. В Петербурге число пунктов выдачи за год выросло на 81%, превысив 2,8 тысячи точек. В Ленинградской области сеть увеличилась на 16% и теперь насчитывает около 1,4 тысячи объектов.

Обе компании подтверждают, что партнерские пункты выдачи заказов остаются выгодным бизнес-форматом. Ozon предлагает предпринимателям в приоритетных локациях финансовую поддержку до 4,5 миллиона рублей, комплект фирменных материалов и возможность открыть точку от 20 квадратных метров. Wildberries для поддержки новых партнеров предоставляет бонусные выплаты и бесплатно оборудует пункты базовой техникой.

Напомним, что рынок пунктов выдачи заказов в России продолжает расширяться. За последний год число ПВЗ выросло почти на 45%, превысив 226 тысяч точек. Однако эксперты сообщают о замедлении темпов роста по мере постепенного насыщения рынка.