Волонтеры и православный приход заключили соглашение о сотрудничестве

Волонтерское объединение СПб ГКУ «Организатор перевозок» и Приход Храма Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба подписали соглашение о сотрудничестве. Документ определяет направления совместной работы в социальной и гуманитарной сферах.

Согласно договоренностям, стороны будут взаимодействовать в организации паломнических поездок для детей, лиц с ограниченными возможностями и прихожан. Также запланировано проведение мероприятий в области духовно-нравственного просвещения, участие в гуманитарных миссиях и сбор пожертвований для них, а также реализация волонтерских проектов.

Директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Виталий Войнов отметил, что это первое соглашение подобного рода, заключенное объединением с православным храмом. По его словам, совместная работа направлена на поддержку развивающегося в Северной столице волонтерского движения для оказания помощи пострадавшим российским регионам.

Конкретными задачами названы сбор и доставка гуманитарной помощи, поддержка беженцев, помощь пожилым людям, детям и лицам с инвалидностью, а также предоставление им материальной и моральной поддержки.