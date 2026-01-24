Ученые предупреждают об агрессивном маркетинге тестов на тестостерон в соцсетях

Блогеры в социальных сетях убеждают здоровых молодых мужчин в необходимости тестирования и лечения тестостероном. Ученые указывают на феномен «медикализации мужественности» и коммерческие интересы, стоящие за такой пропагандой.

Инфлюенсеры зачастую выдают обычные колебания энергии, настроения или либидо за симптомы патологии. Результаты работы ученых были опубликованы в научном журнале Social Science and Medicine.

По словам исследователей, действия блогеров заставляют мужчин воспринимать себя неполноценными и формирует ложное ощущение срочной необходимости в медицинском вмешательстве. Такая ситуация активно питает прибыльные рынки препаратов и пищевых добавок.

Биологи изучили 46 популярных постов о низком тестостероне из аккаунтов в социальных Общая аудитория этих блогов превышает 6,8 миллионов подписчиков. Анализ показал, что 72% публикаций преследуют финансовые интересы. Они продвигают продажи тестов, курсов лечения или биодобавок. Две трети материалов содержат прямые ссылки или промокоды для покупки товаров.

Контент часто нацелен на молодых физически активных мужчин. Он транслирует идеи, близкие идеологии так называемого «мужского сообщества». В этой среде тестостерон преподносится как ключевой элемент для достижения статуса «альфа-самца».

Авторы исследования отмечают, что клинические рекомендации не поддерживают рутинную проверку уровня тестостерона у мужчин без симптомов. Признаки, которые обычно связывают с дефицитом этого гормона, часто неспецифичны. Они могут совпадать с проявлениями усталости, стресса, тревоги или депрессии.

Прием тестостерона без медицинских показаний способен подавлять естественную выработку гормонов организмом. Это может привести к бесплодию и повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.