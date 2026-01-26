Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по жалобе жителей ЖК «Маршал»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о результатах проверки по обращению жителей жилого комплекса «Маршал» в Санкт-Петербурге. Граждане сообщили о множественных нарушениях со стороны застройщика.

По данным следствия, жильцы ЖК «Маршал» на проспекте Металлистов указали на отклонения от проекта после ввода здания в эксплуатацию в 2019 году. Дело в том, что застройщик ООО «Верона Менеджмент» не построил детский сад и не оборудовал предусмотренные парковочные места.

При этом на придомовой территории было возведено двухэтажное сооружение, помещения в котором переданы коммерческим организациям. Опасения жильцов вызывает и игровая площадка, которая расположена на крыше этого здания и не имеет ограждения, что представляет угрозу для детей.

Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли. Следователи организовали процессуальную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Петербургу Павлу Выменцу доложить о предварительных и окончательных результатах данной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.