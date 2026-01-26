Гарри столкнулся с преследовательницей во время визита в Великобританию

Во время недавнего визита принца Гарри в Великобританию произошел инцидент с его возможной преследовательницей. Женщина смогла приблизиться к герцогу в здании суда, несмотря на присутствие его охраны.

Обстоятельства инцидента в Высоком суде Лондона

Поклонница дважды приближалась к принцу Гарри в зале Высокого суда Лондона во время слушаний по его иску к Associated Newspapers. Команда герцога уведомила судебных сотрудников о незваной гостье, однако предпринять действенные меры оказалось невозможно. Дело в том, что статус здания суда как общественного места, куда женщина имела законный доступ.

Ранее эта же поклонница была обнаружена в туалете отеля перед церемонией WellChild Awards. В другой раз телохранитель Гарри вынужден был физически преградить ей путь, чтобы предотвратить очередное приближение.

Вопросы безопасности на фоне измененного статуса

Подобные инциденты происходят в контексте давнего спора о безопасности герцога Сассекского на территории Великобритании. После того как Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от статуса старших членов королевской семьи, условия его государственной охраны были пересмотрены.

В мае 2025 года герцог проиграл суд против Министерства внутренних дел, пытаясь восстановить право на автоматическую полицейскую защиту. Сейчас он обязан уведомлять полицию за месяц о планируемых визитах, и меры безопасности рассматриваются в каждом конкретном случае, сообщает The Mirror.

Сам Гарри неоднократно заявлял, что такие условия делают невозможным безопасное возвращение в страну его жены и детей, принца Арчи и принцессы Лилибет. Однако после недавнего письма нового министра внутренних дел после письма вопрос о предоставлении ему защиты пересматривается.

Реакция и последствия для публичной деятельности

Инцидент в суде стал очередным примером уязвимости публичных фигур. Даже наличие охраны не всегда гарантирует полную безопасность в открытом пространстве.

Ранее служба безопасности уже идентифицировала эту женщину как навязчивую личность с историей преследований. Однако предотвратить ее непосредственное приближение оказалось невозможным.

Подобные случаи влияют на планирование будущих визитов герцога в Великобританию и укрепляют его позицию о необходимости более надежных гарантий безопасности для потенциальных поездок с семьей.

При этом Гарри продолжает публичную работу с британскими благотворительными организациями. Этим он подчеркивает свою неизменную связь со страной, несмотря на существующие разногласия и личные риски.