Ученые выявили ключевые факторы выживаемости после пересадки почки

Исследователи из Израиля определили определили ключевые факторы, от которых зависит продолжительность жизни пациентов после пересадки почки.

Методология исследования

Израильские исследователи провели анализ выживаемости у 1,8 тысячи пациентов после трансплантации почки. Их работа была опубликована в научном журнале Scientific Reports.

Чтобы исключить влияние ранних послеоперационных осложнений, ученые применили метод 30-дневного «ландмарка». Этот подход позволяет начать отсчет выживаемости через месяц после операции.

Средняя продолжительность жизни в общей группе после трансплантации составила 11,9 года. Многофакторный анализ выявил ключевые факторы, влияющие на риск. Повышенную смертность связывают с возрастом реципиента старше 65 лет, курением, а также с наличием сахарного диабета, сердечной недостаточности или фибрилляции предсердий на момент операции.

Авторы исследования отмечают, что при этом трансплантация от живого донора и высокий уровень гемоглобина перед вмешательством серьезно улучшают долгосрочный прогноз для пациентов.

Влияние факторов риска на прогноз

Исследование наглядно показывает, что сочетание нескольких негативных факторов резко сокращает жизнь пациента. Самый высокий риск наблюдается у реципиентов старше 65 лет с диабетом, получивших орган от умершего донора. Их средняя ожидаемая выживаемость составляет около четырех лет. Меньше 20% таких пациентов преодолевают восьмилетний рубеж.

Молодые пациенты до 50 лет без серьезных сопутствующих заболеваний имеют среднюю ожидаемую продолжительность жизни в 14 лет после трансплантации, сообщают ученые.

Результаты исследования подтверждают критическую важность тщательной предоперационной оценки. Они также доказывают необходимость оптимизации управляемых факторов риска, таких как контроль уровня сахара в крови и состояния сердечно-сосудистой системы.

Направления будущих исследований

Полученные учеными выводы подтверждают необходимость индивидуализированного подхода при отборе кандидатов на трансплантацию. Исследование поддерживает стратегию приоритетного развития программ пересадки от живых доноров, которые демонстрируют наилучшие долгосрочные результаты.