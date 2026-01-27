В День полного освобождения Ленинграда почтили память героев

82 года назад Ленинград вздохнул свободно.

872 дня голода, холода и обстрелов. 872 дня несгибаемой воли. Блокада — это история невероятных страданий, но прежде всего — история беспримерного мужества.

Город выстоял не просто как точка на карте. Он выстоял как символ. Как доказательство того, что дух сильнее металла, а надежда — крепче льда. Каждый, кто работал у станка, тушил «зажигалки», вез хлеб по Дороге жизни или просто делился крошечным пайком, — творил историю. Историю ленинградской Победы.

Вечная память павшим. Вечная слава живым. Низко склоняем головы перед их подвигом. Их стойкость навсегда останется нравственным ориентиром для всех поколений.