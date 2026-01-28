В «Петербургтеплоэнерго» подвели итоги претензионно-исковой работы за 2025 год

Более 540 млн рублей поступило ООО «Петербургтеплоэнерго» в 2025 году по судебным решениям в счет оплаты просроченной задолженности за поставку тепловой энергии, пени и госпошлины.

В прошлом году в отношении потребителей было вынесено почти 18 тыс. судебных решений, из которых 12,8 тыс. приходится на долю должников, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 5,2 тыс. — на должников, проживающих в Республике Карелии.

В случае отказа от добровольного исполнения решений судов компания вынуждена прибегать к принудительному взысканию. В 2025 году проведен 31 совместный рейд с представителями Федеральной службы судебных приставов. Для погашения задолженности перед «Петербургтеплоэнерго» приставами были арестованы и проданы с торгов принадлежавшие должникам 3 транспортных средства и 5 помещений.

Взыскание долга через суд – мера, которая применяется в случае отказа должника погасить задолженность в досудебном порядке. Вся подробная информация о том, как это сделать и в какие сроки, содержится в направляемых должникам – юридическим лицам — претензиях. Всего в прошлом году таких претензий потребителям было направлено более 40,5 тыс. на общую сумму 1,8 млрд рублей. Что касается граждан, информацию о сумме долга и способах оплаты они могут увидеть в ежемесячных квитанциях.

Как сообщили в компании в «Петербургтеплоэнерго» прикладывают все усилия для урегулирования вопросов с задолженностью во внесудебном порядке. Компания периодически организует акции по списанию гражданам начисленных пеней, а также при наличии веских причин — предоставляет потребителям возможность заключения соглашений о рассрочке платежей.

Для заключения соответствующего соглашения необходимо направить в компанию заявление, приложив копии документа, удостоверяющего личность, правоустанавливающих документов, а также заполненную форму согласия на обработку персональных данных.

Справка:

ООО «Петербургтеплоэнерго» входит в группу компаний «Газпром теплоэнерго» и занимается поставкой тепла потребителям города Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелии. Общая протяжённость тепловых сетей, находящихся на балансе ООО «Петербургтеплоэнерго», составляет 1897 км, включая сети по Санкт-Петербургу (1100 км), Ленинградской области (556 км) и Республике Карелии (241 км).

Компания эксплуатирует 380 котельных, обеспечивает теплом более 9000 зданий, реализуя комплексные программы модернизации систем теплоснабжения, что включает строительство новых или реконструкцию старых источников тепла, замену тепловых сетей, внедрение современных, энергоэффективных схем теплоснабжения.