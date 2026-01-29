Мойка: Сбер защитил клиентов Северо-Запада от мошенников

Благодаря комплексной системе безопасности Сбера в 2025 году удалось предотвратить мошеннические операции на сумму, превышающую 3,2 млрд рублей, в Северо-Западном регионе.

На общероссийском уровне банк помог клиентам сберечь от злоумышленников более 360 млрд рублей, что демонстрирует рост на пятую часть по сравнению с показателями годом ранее. Ключевую роль в этом сыграла многоуровневая защита, центральным элементом которой является интеллектуальная антифрод-система, способная анализировать в режиме реального времени миллионы транзакций ежесекундно.

В настоящее время среди наиболее распространенных схем мошенники активно используют предлоги, связанные с заменой домофонов, электрики и сантехники, а также с доставкой почты, товаров с маркетплейсов и работой курьерских служб, целью которых является перевод денег на так называемые безопасные счета. Противодействуют этим схемам как автоматические системы Сбера, так и специалисты подразделений безопасности банка.

Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов отметил: «Мошенники умело манипулируют и оказывают психологическое давление, заставляя жертв самих раскрывать данные или переводить деньги. Мы постоянно совершенствуем технологии безопасности и предоставляем пользователям инструменты для дополнительной защиты. Комплексная работа банка по противодействию мошенничеству позволила сохранить только в Санкт-Петербурге почти 3 млрд рублей, в целом по Северо-Западу эта цифра превышает 3,2 млрд рублей».

Для усиления персональной защиты клиентов Сбер трансформировал раздел «Безопасность» в мобильном приложении в интерактивный квест «Уровни безопасности», где можно повысить статус защиты, выполняя задания по подключению бесплатных сервисов вроде «Определителя номера». Дополнительные знания по кибербезопасности доступны пользователям на образовательном портале Сбера «Кибрарий», содержащем информацию об актуальных схемах обмана и эффективных способах защиты.

