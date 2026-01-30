Поезд сбил пожилую петербурженку на перегоне Ланская — Шувалово

Жительница Санкт-Петербурга попала под колеса электропоезда на железнодорожном перегоне Ланская — Шувалово. Пострадавшая переходила пути в неустановленном месте.
Инцидент произошел на девятом километре 4 пикете перегона. Поезд следовал по маршруту «Рощино – Санкт-Петербург». Транспортные полицейские установили, что на момент приближения состава 86-летняя женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте.
Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
На данный момент правоохранители проводят проверку обстоятельств произошедшей аварии.