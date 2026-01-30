Эксперт Якубович рассказал о новом статусе домовых чатов

С января 2027 года домовые чаты официально признаны каналом коммуникации управляющих компаний с жильцами. Это повышает правовой статус таких переписок и увеличивает риски для участников, нарушающих закон в виртуальном пространстве.

Повышение правового статуса чатов

С конца декабря 2026 года вступил в силу закон, обязывающий управляющие компании взаимодействовать с жильцами через домовые чаты в определенном мессенджере. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович сообщил, что это изменение автоматически повышает правовой статус таких цифровых пространств. Теперь они признаются полноценными публичными площадками, а не частной перепиской.

Теперь ко всем действиям и сообщениям в них применяются нормы административного, гражданского и уголовного права. Контролирующие органы уделяют больше внимания происходящему в этих чатах. Это увеличивает вероятность привлечения к ответственности за нарушения, отметил Якубович в беседе с RuNews24.ru.

Судебная практика

В апреле 2024 года мировой судья в Саратове рассмотрел дело о размещении в общем чате жильцов в одном из мессенджеров. В беседе было размещено приложения к протоколу собрания. Документ содержал фамилии, инициалы, номера квартир, кадастровые номера и площади квартир других собственников.

Согласия этих лиц на обработку их персональных данных распространитель не получал. Нарушение было выявлено по жалобе одного из жильцов. Суд признал действия административным правонарушением по статье о незаконной обработки персональных данных и гражданину был назначен штраф.

Последствия для нарушителей

Эксперт выделяет несколько распространенных ситуаций, которые могут привести к правовым последствиям. Публикация скриншота личной переписки с раскрытием деталей о здоровье или семейных обстоятельствах соседа может быть квалифицирована как нарушение неприкосновенности частной жизни.

Размещение в чате таблицы с номерами квартир, фамилиями и размерами задолженностей по коммуналке для сбора средств на общие нужды формально является распространением персональных данных и информации, составляющей коммерческую тайну. Оскорбительные высказывания в адрес другого жильца, например, с использованием уничижительных прозвищ, могут привести к штрафу за оскорбление.

Сообщения, порочащие честь и достоинство, например, обвинения в незаконной деятельности без доказательств, могут стать основанием для иска о клевете. Высказывания, направленные на унижение группы лиц по национальному признаку, могут попасть под действие статей о возбуждении ненависти.