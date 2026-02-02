Группа черных риелторов обманула петербуржцев на 13 млн рублей

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали троих подозреваемых в серии мошенничеств с недвижимостью. Ущерб от действий злоумышленников превысил 13 миллионов рублей.

Правоохранители задержали организованную группу так называемых черных риелторов. Фигуранты ранее были судимы за аналогичные преступления.

По версии следствия, злоумышленники находили граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Они предлагали им выгодно продать их жилье, обещая взамен приобрести дешевые дома или квартиры и поделиться разницей в цене. Однако в результате своих обещаний они не выполняли, оставляя потерпевших без имущества и денег.

Предварительно установлена причастность фигурантов как минимум к шести эпизодам мошенничества, совершенным с 2021 по 2023 год на территории Выборгского района Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Были возбуждены уголовные дела по части по статьям о мошенничестве, которые в настоящее время соединены в одно производство. Правоохранительные органы продолжают работу по установлению возможных соучастников и других эпизодов противоправной деятельности.