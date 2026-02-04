Илон Маск стал первым человеком с состоянием выше 800 млрд долларов

Состояние американского предпринимателя Илона Маска впервые в истории превысило 800 миллиардов долларов. Рекордный рост капитала произошел после сделки по слиянию его компаний SpaceX и xAI.

Факторы рекордного роста капитала

Согласно расчетам журнала Forbes, состояние Илона Маска достигло 852 миллиардов долларов. Этот исторический максимум стал возможен после завершения сделки по слиянию двух компаний предпринимателя.

Ракетно-космическая корпорация SpaceX приобрела компанию xAI, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта и социальных сетей. Оценочная стоимость объединенной компании составила 1,25 триллиона долларов. В результате этой операции личное состояние Маска увеличилось сразу на 84 миллиарда долларов. Это уже второй случай слияния активов предпринимателя за последний год.

В марте 2025 года произошло объединение xAI и социальной сети X. Нынешняя сделка привела к тому, что SpaceX стала самым ценным активом в портфеле Маска. По оценкам Forbes, после слияния предприниматель владеет 43% акций объединенной компании. Стоимость этой доли оценивается в 542 миллиарда долларов.

Структура активов и ключевые оценки

Основу рекордного состояния Илона Маска составляют доли в нескольких крупных компаниях. Главным активом стала SpaceX, которая после поглощения xAI была оценена в один триллион долларов. До сделки частные инвесторы оценивали космическую компанию в 800 миллиардов долларов, а Маску принадлежало около 42% ее акций.

Компания xAI перед слиянием получила оценку в 250 миллиардов долларов, а доля Маска в ней составляла примерно 49%. Вторым по значимости активом остается производитель электромобилей Tesla. Маску принадлежит 12% акций этой компании, а также крупный пакет опционов. Стоимость этих активов, связанных с Tesla, Forbes оценивает в 302 миллиарда долларов.

Отдельно учитывается утвержденный в ноябре 2025 года пакет вознаграждения, который потенциально может принести Маску до одного триллиона долларов в виде акций при условии достижения Tesla определенных финансовых и рыночных показателей в течение следующего десятилетия. Таким образом, текущее состояние складывается из реализованной стоимости и потенциальных будущих доходов.

Динамика достижения рекордных рубежей

Текущий рекорд стал частью серии стремительных взлетов в оценке капитала предпринимателя. В октябре 2025 года состояние Илона Маска впервые превысило 500 миллиардов долларов.

Рост был связан с увеличением стоимости акций Tesla после того, как Маск покинул пост в администрации президента США. В середине декабря того же года был преодолен рубеж в 600 миллиардов долларов. Это произошло после того, как частные инвесторы переоценили SpaceX, удвоив ее стоимость с 400 до 800 миллиардов долларов. Через четыре дня капитал Маска превысил 700 миллиардов долларов.