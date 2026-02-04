Среда, 4 февраля 2026
Эксперт Крушанова назвала причину отказа в полисах ОМС семьям мигрантов

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Решение России не предоставлять полисы ОМС совершеннолетним членам семей трудовых мигрантов может быть связана с отказом от дополнительных бюджетных расходов.

Доцент Университета «Синергия» Лариса Крушанова прокомментировала ситуацию с отказом в выдаче полисов обязательного медицинского страхования совершеннолетним членам семей трудовых мигрантов. В беседе RuNews24.ru эксперт указала что Россия полностью выполняет международные обязательства по страхованию самих работников и медицинской помощи их несовершеннолетним детям.

В отношении же совершеннолетних родственников применяется иной принцип. Данный подход отражает государственную политику, которая исключает принятие дополнительных социальных расходов за счет бюджета, добавила эксперт.

Крушанова отметила, что в Государственной думе уже несколько лет обсуждают ограничение въезда в Россию для трудовых мигрантов с семьями. В этой связи она назвала рациональной идею возрождения советского принципа оргнабора для привлечения иностранной рабочей силы.

