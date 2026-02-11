УФАС Петербурга признало действия Tefal недобросовестной конкуренцией

УФАС Санкт-Петербурга выдало предупреждение правообладателю бренда Tefal. Поводом стало навязывание рекламы при регистрации на сайте.

В антимонопольное ведомство поступила жалоба от жителя Петербурга на действия официального сайта бытовой техники Tefal. Пользователь сообщил, что при регистрации на ресурсе у него не было возможности отказаться от получения рекламных уведомлений. В форме заказа размещался предустановленный текст о подписке на закрытые распродажи, новинки и эксклюзивные предложения.

Во время проверки антимонопольщики установили, что согласие на получение рекламы было обязательным условием для завершения регистрации. Такое требование признали необоснованным, поскольку по Закону о рекламе согласие на рассылку должно даваться исключительно добровольно. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

Действия компании «Гипер» квалифицировали как нарушение статьи Закона о защите конкуренции. Правообладателю было выдано предупреждение о необходимости устранения нарушений.

В настоящий момент компания исполнила все требования антимонопольного органа.