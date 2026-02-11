Среда, 11 февраля 2026
УФАС Петербурга признало действия Tefal недобросовестной конкуренцией

Даниил Александров
Фото: abn.agency

УФАС Санкт-Петербурга выдало предупреждение правообладателю бренда Tefal. Поводом стало навязывание рекламы при регистрации на сайте.

В антимонопольное ведомство поступила жалоба от жителя Петербурга на действия официального сайта бытовой техники Tefal. Пользователь сообщил, что при регистрации на ресурсе у него не было возможности отказаться от получения рекламных уведомлений. В форме заказа размещался предустановленный текст о подписке на закрытые распродажи, новинки и эксклюзивные предложения.

Во время проверки антимонопольщики установили, что согласие на получение рекламы было обязательным условием для завершения регистрации. Такое требование признали необоснованным, поскольку по Закону о рекламе согласие на рассылку должно даваться исключительно добровольно. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

Действия компании «Гипер» квалифицировали как нарушение статьи Закона о защите конкуренции. Правообладателю было выдано предупреждение о необходимости устранения нарушений.

В настоящий момент компания исполнила все требования антимонопольного органа.

Фиксированная выплата к страховой пенсии для неработающих пенсионеров с 1 января 2026 года установлена на уровне около 9,5 тысячи рублей. Этот размер определен после проведения ежегодной индексации на 7,6%.Размер выплатыДепутат Государственной думы Алексей Говырин сообщил актуальный размер фиксированной выплаты, действующий с начала года. Базовая сумма составляет около 9,5 тысячи рублей. Для жителей районов с особыми климатическими условиями эта сумма увеличивается на соответствующий районный коэффициент.В беседе с РИА Новости парламентарий отметил, что индексация на 7,6% проведена для неработающих получателей страховых пенсий по старости, инвалидности или потере кормильца.Сама страховая пенсия формируется из двух компонентов: фиксированной государственной выплаты и переменной части, которая зависит от накопленных пенсионных коэффициентов. Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году зафиксирована на отметке 156,76 рубля. Для возникновения права...
Возникновение жизни на Земле могло быть обусловлено редким химическим стечением обстоятельств в период формирования планеты. Исследователи сообщают, что для этого потребовался строго определенный уровень кислорода, позволивший сохранить на поверхности фосфор и азот.Роль кислорода в распределении ключевых элементовГруппа ученых под руководством Крейга Уолтона из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе представила исследование. Они изучили влияние концентрации кислорода на ранних стадиях формирования планет на их потенциальную обитаемость.По словам авторов исследования, во время формирования планетного ядра из расплавленного вещества существовал крайне узкий диапазон концентрации кислорода. Он позволял удержать фосфор и азот в мантии и коре будущей планеты.Если кислорода было слишком мало, фосфор образовывал связи с железом и мигрировал в ядро, становясь недоступным для биологических процессов. Если кислорода было слишком много, это приводило...
